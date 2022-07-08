Омский НПЗ получил федеральное признание за экологическую открытость

Номинация была учреждена в этом году по инициативе комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России и при поддержке Минприоды РФ

- Омский НПЗ из года в год демонстрирует пример экологической открытости бизнеса. ОНПЗ с опережением графика стал первым предприятием в регионе с действующей системой автоматизированного мониторинга воздуха. Программные решения системы будут использованы для разработки единых стандартов экомониторинга на всех промышленных предприятиях России. Применение этой технологии выводит экологическую открытость промышленности на новый уровень — данные об экологичности работы производственных объектов будут напрямую передаваться в надзорные органы», — сказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух», член жюри премии Максим Корольков.

Автоматизированный экомониторинг – ключевое направление программы экологической открытости ОНПЗ. В соответствии с соглашением с Минприроды РФ, предприятие реализовало первый в регионе проект автоматизированной системы мониторинга воздуха, который станет прототипом для отраслевых стандартов и общероссийской системы мониторинга окружающей среды. Не менее важны и другие экологические направления Омского НПЗ. Проект «Эксперты экологии» открывает двери предприятия для омичей, а проект «Экошкола для современных медиа», реализуемый совместно с омским союзом журналистов, стал востребованной диалоговой площадкой.

- Все без исключения проекты модернизации производства на Омском НПЗ содержат экологическую составляющую. Эта информация общедоступна и убедиться в этом может любой желающий. С 2012 года ОНПЗ реализует проект «Эксперты экологии», благодаря которому можно посетить наше предприятие с экскурсией. Ежегодно в рамках этого проекта предприятие знакомит со своими природоохранными проектами около тысячи человек — школьников, студентов, экологов и общественников», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Сегодня Омский НПЗ продолжает экологическую модернизацию производства и активно делится опытом реализации как природоохранных проектов, так и проектов информационной открытости.