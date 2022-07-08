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Общество8 июля 2022 7:01

Омский приют «Друг» по суду должен мэрии более полумиллиона рублей

Такую сумму зоозащитникам насчитали за аренду муниципальной земли
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Выплачивать огромной долг приют теперь обязан

Выплачивать огромной долг приют теперь обязан

Фото: Инна БУЛАТОВА

Омский приют для бездомных собак «Друг» задолжал городской мэрии полмиллиона рублей. Отметим, что директор компании подавал апелляцию в областной Арбитражный суд, но она была не удовлетворена.

Огромный долг тянется за общественной организацией с апреля. Приют арендует участок на улице 2-й Учхозной с 2013 года. Тогда арендная плата была оговорена, но в 2016 году ее подняли. Только вот приют продолжил платить по старому тарифу.

Представители приюта заявили, что им не сообщали о повышении аренды. Но, в департаменте предоставили исходящие письма, которые говорят о том, что приют не раз уведомляли.

В итоге суд удовлетворил требование депимущества выплатить долг за аренду земель. Теперь представители бездомных кошек и собак, которые живут на пожертвования неравнодушных омичей, должны закрыть долг суммой 581 000 рублей.

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