Омский приют «Друг» по суду должен мэрии более полумиллиона рублей

Выплачивать огромной долг приют теперь обязан Фото: Инна БУЛАТОВА

Омский приют для бездомных собак «Друг» задолжал городской мэрии полмиллиона рублей. Отметим, что директор компании подавал апелляцию в областной Арбитражный суд, но она была не удовлетворена.

Огромный долг тянется за общественной организацией с апреля. Приют арендует участок на улице 2-й Учхозной с 2013 года. Тогда арендная плата была оговорена, но в 2016 году ее подняли. Только вот приют продолжил платить по старому тарифу.

Представители приюта заявили, что им не сообщали о повышении аренды. Но, в департаменте предоставили исходящие письма, которые говорят о том, что приют не раз уведомляли.

В итоге суд удовлетворил требование депимущества выплатить долг за аренду земель. Теперь представители бездомных кошек и собак, которые живут на пожертвования неравнодушных омичей, должны закрыть долг суммой 581 000 рублей.