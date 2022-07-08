В ДТП со встречкой на Горбатом мосту в Омске пострадало четыре автомобиля

По официальным данным в ДТП никто не пострадал. Фото: Дмитрий Прокопьев

Накануне вечером седьмого июля на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

На месте сотрудники полиции установили, что двадцати девятилетний мужчина управляя автомобиль «Мазда Демио» в направлении улицы Нейбута выехал по полосу встречного движения. Он сразу же столкнулся с машиной «Хонда Фит», которая перевернулась на крышу. Пострадали ещё два автомобиля, «Лефан» и «Опель Вектра».

Полиция подозревает, что виновный ДТП находился под алкогольным опьянением. И не только они, а все участники ДТП и жена пострадавшего мужчины опрокинувшиеся машины.

- В Fitе,ехал мой супруг у него состояние не очень, скорее всего сломаны рёбра дышать тяжело! Водитель выехал на встречку на втором фото его автомобиль он был в нетрезвом состоянии, - отмечает Ольга Пашкова в группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте».

Но, в ведомстве отметили что пострадавших нет. Кроме того, сотрудники ГИБДД предложили подозреваемому пройти алкотестерер, на что он отказался.

На мужчину заведено административное делопроизводство. Ему грозит штраф суммой тридцать тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Полиция проводит проверку.

Напомним, восьмого июля в центре города в результате ДТП машина врезалась в остановку.