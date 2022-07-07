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Общество7 июля 2022 11:18

Десяток лет безнаказанности: в Омской области осудили женщину, убившую 15 лет назад родную мать

Жительницу омского региона спустя годы осудили за убийство матери
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Женщина осуждена на 7 лет

Женщина осуждена на 7 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таврический районный суд Омской области 7 июля вынес приговор 65-летней женщине. Уголовное дело на неё было заведено за умышленное причинение смерти. Информацию сообщила пресс-служба областного следственного комитета.

Следствие установило, что 3 сентября 2007 года фигурантка пришла домой к своей 71-летней матери и попросила деньги в долг на приобретение спиртного.

- Во время разговора между ними возникла ссора, в результате чего злоумышленница нанесла своей матери удары ножом в шею. После чего она покинула жилое помещение, закрыв дверь на ключ, – говорится в сообщении прокуратуры.

Свою вину обвиняемая не признала. Преступление она совершила, когда ей было 50 лет и все это время женщина была безнаказанна. Суд признал сельчанку виновной и назначил 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

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