Омская область получит 1,1 млрд рублей на транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство

Реализация задуманных в регионе проектов рассчитана на ближайшие несколько лет. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На развитие дорожной и транспортной инфраструктуры Левобережья Омска и поддержку фермеров региона область получит 1,1 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Эти проекты были представлены на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию губернатором Омской области Александром Бурковым.

Предполагается, что 700 млн рублей пойдут на строительство улично-дорожной сети протяженностью 13,5 км на левом берегу. Там же в границах улиц Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской появятся 10,6 км контактной троллейбусной сети, а на улице Ватутина построят две тяговые подстанции и реконструируют троллейбусное депо. Помимо этого, городские власти запланировали покупку 49 троллейбусов.

- Нам удалось завести в регион крупных застройщиков — компании «Эталон» и «Брусника». В настоящее время они вышли на площадки. «Эталон» начал строительство трёх домов. В целом по проекту планируется возведение порядка 1,3 млн кв. метров современного жилья. Благодаря инфраструктурному кредиту мы сможем обеспечить транспортную доступность для новых микрорайонов, — пояснил вице-премьеру Александр Бурков.

Оставшиеся 400 млн рублей из кредитного транша должны быть направлены на строительство молочно-товарной фермы на 1 800 фуражных коров в Марьяновском районе.

- Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 400 млн рублей позволит обеспечить ферму необходимыми подводящими сетями. Это автодорога, водопровод и газопровод, а также сети электроснабжения. В рамках проекта планируется создать 35 новых рабочих мест на селе, увеличить производство молока на предприятии на 30 %, нарастить продуктивность коров до 8 тыс. килограмм на голову в год, — рассказал глава региона.