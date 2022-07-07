В центре Омска полыхает историческое здание династии актеров Дворжецких

Здание не эксплуатировалось, но пожар в нем все же произошел. Фото: 2ГИС

В Омске 7 июля на улице Газетный переулок случился пожар в двухэтажном доме №3. Об этом сообщает пресс-служба областное ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило около 09:00 утра. Огонь охватил 100 квадратных метров, его тушили семь пожарных расчетов. Потушили пожар к 10:00 утра.

Отметим, в этом доме проживала династия актеров Дворжецких и артисты театра Вахтангова. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Любопытно, что на данный момент здание не эксплуатируется. Но вот пожар в доме, расположенном в одной из самых проходимых точек города, всё же произошел. Да еще и на такой масштабной квадратуре. По хорошему, в этом инциденте нужно разбираться правоохранительным органам.

Между тем министерство культуры Омской области прокомментировало ситуацию:

- Объект культурного наследия «Доходный дом в стиле модерн, 1900-1910 гг.» находится в муниципальной собственности, передан по договору аренды в сентябре 2021 года ООО «Микрокредитная компания «Капитал». Согласно закона, пользователь несет ответственность за техническое состояние здания и выполнение требований пожарной безопасности. В 2022 году министерством культуры арендатору было выдано предостережение о нарушении обязательных требований. В частности, арендатору необходимо подготовить и согласовать проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия, а также провести данные работы. В связи с возгоранием объекта культурного наследия министерством культуры будет составлен акт причинения вреда зданию. Заключение о причинах пожара будет предоставлено МЧС России по Омской области.

Вопрос находится на контроле профильного ведомства.