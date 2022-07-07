В Омской области от гербицидов стали массово гибнуть пчелы

Для каждого пчеловода это большая потеря Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таврическом районе Омской области начали массово гибнуть пчелосесмейства. Неприятную новость об этом сообщает «12 канал».

Причиной трагедии стала обработка полей рапса с помощью химикатов. Агропредприятие не уведомило пчеловодов о мероприятии, хотя по закону было обязано.И не только их, а всех местных жителей.

- Требования законодательства едины как для той, так и для другой стороны. Одни обязаны заблаговременно до применения препаратов информировать население о предстоящих обработках. Население обязано не пренебрегать данными требованиями и принять все необходимые меры для защиты своего здоровья и имущества, — отметил начальник отдела Россельхознадзора Евгений Гоман.

От химиката могут страдать не только пчёлы, но и другие животные. К примеру, если отравленную траву съест корова, то она погибнет, а перед этим даст хозяевам отравленное молоко. Для человека вещество не менее опасно, оно может вызвать паралич.

Обработка поля происходила с помощью лямбда-цигалотрина. Кроме того, с ситуацией гибели медоносных насекомых столкнулись и пчеловоды с других районов области. Сейчас все они массово обращаются в суд, чтобы потребовать компенсацию. В инциденте разбираются полицейские.