Ленинградский мост в Омске закроют на капитальный ремонт в сентябре

Фото: телеграм-канал vestiomsk

Важнейшая транспортная артерия города Омска, которая соединяет левый и правый берег Иртыша – Ленинградский мост частично перекроют в сентябре. Об этом 7 июля в эфире программы «Актуальное интервью» заявил директор департамента строительства Сергей Козубович.

Две полосы из четырех оставят открытыми для проезда транспорта. Всего реконструкция объекта должна занять два года. В ходе ремонта планируется увеличить ширину тротуаров, отремонтировать опоры и конструкции моста.

- Необходимо привести в порядок водоотвод, гидроизоляцию опорной части моста. Есть коррозия металлоконструкций, - рассказал часть необходимых работ Сергей Козубович.

Напомним, что в 2018 году было выполнено инструментальное обследование моста, то есть выполнен весь комплекс проверок. Были выявлены трещины на защитном слое бетона. Как поясняют специалисты, это никак не влияет на устойчивость конструкции. Но ремонт объекта, который строился в 1950-ых годах, уже назрел.

После проведенных работ на мосту должна появиться ночная четырехрежимная ночная подсветка. И после проведенного капремонта будет увеличена скорость до 60 км/ч.