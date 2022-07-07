Жители Омска при поддержке единороссов обустраивают свои придомовые территории

Лавочка у подъезда, песочница и даже детские качели во дворе сегодня являются не предметом роскоши, а первой необходимостью. Каждый омич хочет жить в уютном месте, поэтому многие обращаются со своими мечтами прямиком к тем, кто наверняка решит вопрос - к депутатам своего округа.

В этом году в Омске ведется благоустройство 11 больших общественных пространств и 78 микротерриторий. Помимо этих проектов представители партии «Единая Россия» проводят самостоятельную работу.

Например, житель дома 22/2 по улице 70 лет Октября попросил руководителя общественного движения «Мой Омск» Андрея Чаплака установить скамейки, которых так не хватало во дворе дома. Просьба была, конечно же, выполнена. Ведь это не первая реализованная инициатива соседей. Чуть ранее была установлена многофункциональная спортивная площадка и смонтирован в подъезде пандус. Подъемник установили по просьбе жильца.

- Двор должен быть удобен для всех жителей, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. В нашей стране по инициативе партии «Единая Россия» реализуется федеральная программа «Городская среда». Общий результат складывается из множества составляющих. Создать равные условия комфорта для всех достаточно сложно. Доступная и комфортная среда для каждого должна начинаться в подъезде, в своём дворе, - считает Андрей Чаплак.

А вот Алексей Русавский понимает все желания жителей без слов. Он является генеральным директором управляющей компании «Жилищник 3», поэтому каждый двор ему знаком. Например, совсем недавно жители дома на улице 21-ой Амурской задумались о пополнении игровой площадки.

- Обсуждая этот вопрос с жителями, обратил внимание, что в доме много молодых мам с детьми, а малые игровые формы двора давно не обновлялись. Сделал подарок малышам, организовал доставку и установку. Надеюсь дети будут довольны, - предположил Алексей Русавский.

Сергею Фролову приходится радеть за всех жителей Омска, он руководит всем электрическим транспортом города. В летнее время уделяется много внимания не только содержанию и чистоте трамваеы, но и содержанию путей. Уборка мусора и покос травы на маршрутах не прекращается, а их в городе более 60 км. Сейчас специалисты организации работают по улицам 11-я Ремесленная, Октябрьская, Кемеровская, Челюскинцев.

- Осуществлять данные работы необходимо на регулярной основе для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохождения трамвайного вагона по путям, облагораживания территории, избежания появления клещей. Соответственно, для обеспечения безопасности пассажиров трамвайного вагона и других горожан, - пояснил Сергей Фролов.

Отметим, что представители партии «Единая Россия» регулярно содействуют в реализации федеральных проектов «Городская среда» и «Безопасные дороги», а также помогают жителям города.

Ранее при содействии Андрея Чаплака была установлена пешеходная лестница возле метромоста в Кировском округе, Алексей Русавский помог расчистить заброшенную территорию в Амурском посёлке и вывез строительный мусор в микрорайоне «Амурский-2».

Андрей Бондаренко помог жителям Ленинского округа установить детскую малую архитектурную форму в виде автобуса из натурального дерева. Юрий Козловский и Юрий Иванищев оценили ход строительства спортивных площадок в микрорайоне «Осташково» и в Центральном округе, а Максим Концедалов лично общается с жителями Октябрьского округа по вопросам благоустройства сквера «Рубиновая мечта».

Проводится значительная работа и в Кировском округе на «Бульваре им. А.К. Веретено» Валерием Студеникиным, он проводит встречи с жителями, которые внимательно следят за благоустройством территории в рамках федерального проекта «Городская среда».