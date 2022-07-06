Омский губернатор Бурков анонсировал появление самого большого за Уралом скалодрома

Фото: Правительство Омской области

Всего в Омске работают 3 скалодрома: два из них на территории парка «Зеленый остров» и один в спорткомплексе «Энергия». На них проходят занятия для спортсменов федерации и региональные соревнования.

На месте искусственных сооружений 6 июля побывал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков совместно с первым заместителем министра по делам молодежи Иваном Колесником. Он также посетил СибГУФК и оценил состояние методической работы в регионе.

На встрече с губернатором региона Александром Бурковым Дмитрий Бычков обсудил вопрос о строительстве самого большого за Уралом скалодрома. Его хотят поставить на территории завода сборного железобетона №6. На эти цели будут выделены 80 миллионов рублей.

Фото: Правительство Омской области

- Благодарю за внимание к нашему региону. Для нас проект очень важен, так как позволяет вовлекать в этот вид спорта молодежь – не только профессиональных спортсменов, но и любителей, — отметил Александр Бурков.

Договор на изготовление оборудования для нового скалодрома уже заключен, начато производство. Открытие запланировано на декабрь 2022 года.

Фото: Правительство Омской области

Отметим, ежегодно в массовых спортивных и оздоровительных мероприятиях, организованных федерацией скалолазания, участвуют более 5 тысяч жителей Омской области.