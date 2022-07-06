37 поселков и райцентров Омской области получат деньги на ремонт дорог

Омской области на ремонт дорог в 2022 году направят 2 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области 37 сельских и городских поселений получат субсидию из областного бюджета на ремонт дорог. Информацию об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В список входят 9 муниципальных районов: Азовский, Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Исилькульский, Колосовский, Нижнеомский, Тарский и Шербакульский. На сумму больше 135 миллионов рублей отремантируют 52 автомобильные дороги.

Так, например, в Исилькульском районе планируется отремонтировать 10 дорог, а в Большереченском городском поселении 6 участков четырех дорог.

- В 2022 году объем субсидии для сельских и городских поселений вырос по всем программам. Рост ассигнований для ремонта автодорог в сельских поселениях составил 1,3 раза, - отметила начальник областного управления дорожного хозяйства минтранса Ирина Филатова.

Отметим, в 2022 году планируется направить на ремонт почти 2 миллиарда рублей.