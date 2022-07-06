Омские единороссы продолжают сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса

В Омске продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи, организованные региональным отделением партии «Единая Россия». Пункты приёма действуют в ТК «Триумф», «Komarova Plaza», ТЦ «Дачный», ТК «Первомайский и региональном центре по связям с общественностью.

Волонтеры собирают продукты длительного хранения – макаронные изделия, консервы, крупы, муку, сахар и многое другое.

К акции присоединилась победительница праймериз партии «Единая Россия» и преподаватель омского аграрного университета имени П.А.Столыпина Наталья Старовойтова совместно с директором ООО «Зёрнышко» Виктором Дракуновым. Они привезли 500 килограммов разной крупы.

- Поддержку в трудную минуту считаю важной и необходимой. Замечаю, что многие омичи откликнулись на призыв собрать гуманитарную помощь. И молодёжь, и пенсионеры. Все несут, что могут. Хочется сказать спасибо этим людям за их неравнодушие к чужой беде, – поделилась Наталья Старовойтова.

Еще один победитель предварительного голосования «Единой России Валерий Студеникин решил помочь жителям Донбасса именно питьевой водой.

- Для жителей Донецкой и Луганской народных республик важно, что их не забывают, что их не бросают. Коллеги – по партии, которые побывали в Луганской республике, рассказывали о том, что там разрушены очистные сооружения, и нет элементарно питьевой воды, поэтому сегодня я от себя привёз в пункт сбора гуманитарной помощи питьевую воду и продукты, - пояснил Валерий Студеникин.

Депутат Омского городского Совета Антон Ремнев решил отправить детям Донбасса 500 килограмм печенья.

- Жители Омской области продолжают оказывать гуманитарную помощь населению Донбасса. Людям необходимы продукты, детское питание, товары по уходу. Оставаться равнодушным к тем, кто оказался в трудной ситуации, нельзя. Посильную помощь оказать может практически каждый, – уверен Антон Ремнев.

Отметим, что ранее помощь жителям ЛДНР оказали единороссы Максим Астафьев, Иван Березин, Сергей Грушичев, Дмитрий Сахань и Павел Корольков. Партийцы везут строительные материалы, сахар, макароны, тушёнку.