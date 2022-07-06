Омские медики спасли пенсионерку с тяжелой опухоль в голове

Пациентка пошла на поправку Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские врачи больницы БСМП №1 сделали сложную операцию 73-летней женщине с использованием специального операционного микроскопа и нейронавигационной станции. Об этом сообщают в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

- У этой пациентки опухоль была достаточно большая, располагалась глубоко, поэтому нам пришлось действовать очень аккуратно, чтобы не повредить мозговую ткань и мелкие сосуды. Такие операции, как правило, бывают длительными — по 5-6 часов, - рассказал врач-нейрохирург Баир Сынгеев.

Пожилую омичку спасли чудом. Она больше суток пролежала без сознания в своей квартире и не могла встать из-за паралича правых конечностей. Пенсионерку спас брат, который попросил родственников ее проверить.

Уже в больнице женщине сделали компьютерную томографию, где и выявили внутримозговую опухоль размером 7*5 см с выраженным отеком. Врачи приняли решение удалить патологию микрохирургическим путем.

— Чаще в отделение поступают пациенты с черепно-мозговыми травмами и острым нарушением мозгового кровообращения. Это специфика стационара неотложной помощи. Именно поэтому нам очень часто приходится оперировать пациентов в тяжелом или критическом состоянии, — подчеркнул врач-нейрохирург Баир Сынгеев.

Пациентка стойко выдержала сложную операцию и уже на вторые сутки врачи перевели ее из реанимации в отделение. Там она достаточно быстро восстановилась.