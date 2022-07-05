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Общество5 июля 2022 11:20

Сибирское воспитание: за пьяную езду без прав жителя Омской области заставили рыть канавы

Судебные приставы нашли применение омичу, который дважды нарушил закон
Виктория КОВЕРНЕВА
Заодно сельчанин наладит инфраструктуру и благоустроит родной край.

Заодно сельчанин наладит инфраструктуру и благоустроит родной край.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

35-летний житель Большеуковского района приговорен к обязательным работам за грубое правонарушение. Он был пойман экипажем ДПС в пьяном виде за рулем автомобиля. При этом, у мужчины отсутствовали водительские права.

Но жителя северной части региона не остановил большой штраф и изъятие автомобиля. Он снова совершил аналогичное преступление. За грубый проступок его приговорили к 120 часам обязательных работ.

– Сотрудник ведомства разъяснил должнику, что в случае его уклонения, отказа, при невыходе в отсутствие уважительной причины для отбывания обязательных работ в отношении него будет составлен административный протокол , – пояснили в пресс-службе УФССП по Омской области.

Работа для нарушителя нашлась, теперь мужчина ежедневно будет рыть канавы для сточных вод.

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