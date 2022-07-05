Омские единороссы собрали несколько тонн сахара и муки для жителей Донбасса

По инициативе партии «Единая Россия» в Омске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Неравнодушные омичи приносят крупы, одежду, игрушки. Для тех, кто в один момент потерял всё – поддержка соотечественников так важна.

Пункты сбора продуктов, строительных материалов работают в торговых центрах. Внести свою лепту может каждый.

Сегодня прямо на склад прибыло несколько тонн сахара и муки, которые направили директор по технологическому развитию АО «ОНИИП» Иван Березин и депутат Омского городского Совета, директор по коммуникациям АО «АК «ОмскАгрегат» Максим Астафьев.

- Помощь сражающемуся Донбассу - это по-настоящему народное дело. Искренне верим, что наша поддержка поможет ДНР и ЛНР справиться с неонацистской угрозой, защитить своё право жить так, как они хотят, а не по бандеровской указке, и право говорить на русском языке, - отметил Иван Березин.

Депутат Омского городского Совета, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Максим Астафьев считает, что помощь друг другу это характерная черта русских людей. Поэтому народный избранник не мог остаться в стороне.

- Сегодня эта взаимопомощь и взаимовыручка проявляются как никогда. Вы сами прекрасно видите, что мы находимся на складе, который буквально весь заполнен разнообразными продуктами, предметами первой необходимости, стройматериалами. Омичи делают очень большое и благое дело, к которому я счёл себя должным присоединиться, - рассказал Максим Астафьев.

Ранее свой вклад внесли депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань и генеральный директор медиахолдинга «Слово» Павел Корольков, которые принесли продукты питания, средства личной гигиены, а 4 июля депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев доставил три тонны цемента.

Сегодня пункты сбора помощи работают по следующим адресам:

- ТК «Триумф» (ул. Березовского, 19; бульвар Архитекторов, 22);

- ТК Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В);

- ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А);

- ТК «Первомайский» (ул. Заозерная, 11/1);

- Региональный центр по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9).