При столкновении двух иномарок на окраине Омска пострадал грудной ребенок

Фото: Госавтоинспекция

Грудной ребенок пострадал в аварии на окраине Омска. О столкновении двух иномарок 5 июля рассказали в Госавтоинспекции.

Все произошло около полудня на пересечении улиц 22-го Партсъезда и 4-я Челюскинцев. Водитель «Хонды» 1987 года рождения не уступил дорогу «Тойоте» под управлением мужчины 1993 года рождения.

Как пояснили в ведомстве, при столкновении пострадал месячный ребенок. Его доставили в больницу.

Что касается виновника аварии, по информации ГИБДД, у него не было водительских прав.