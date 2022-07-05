В Омск на самокате едет путешественник Денис Бритвин

Путешественник Денис Бритвин. Фото: Группа «На самокате по всей России»

Необычный путешественник Денис Бритвин держит путь из Санкт-Петербурга во Владивосток на обычном самокате. Его маршрут проходит через Сибирь, совсем скоро он заглянет в Омск.

- Вот уже прошли 2 месяца моих приключений на обычном самокате! Маршрут следующий на ближайший месяц: Тюмень-Ишим-Омск-Новосибирск. За спиной более 3100 км, - пишет путник.

Всю информацию мужчина публикует у себя в группе «На самокате по всей России» социальной сети «ВКонтакте». Денис планирует быть в нашем городе к вечеру 5 июля. Самокат он использует самый простой, не электрический. Палатку и другие вещи, которых совсем немного, он везёт на руле.

Парень отмечает, что двигаться быстрее ему мешает дожди. А вот попутный ветер наоборот помогает и подталкивает. В дороге он уже 72 дня.