16 тысяч маленьких омичей пойдут этой осенью в первый класс

Встреча родителей с директором школы №30. Фото: пресс-служба администрации города Омска

590 классов в 147 образовательных учреждениях Омска будут сформированы к началу нового учебного года. По данным департамента образования, 16 тысяч маленьких омичей 1 сентября впервые переступят порог школы и станут первоклассниками.

Пока учителя готовятся к приему будущих школьников. Окончен основной этап приема заявлений от родителей. Составлен список детей, которые были зачислены в первую очередь. В основном, к этой категории относятся льготники и проживающие на закрепленной территории.

Как отмечают специалисты, приемная кампания прошла в плановом режиме, однако не все дети смогли попасть в желаемую школу. Сегодня организована встреча с родителями директора школы №30 и представителями школ №15, 16 и 29.

Все дело в том, что в прошлом году в 30-ой школе было сформировано 13 первых классов. В этом году возможности учреждения не настолько велики, поэтому их будет 9. Остальных ребятишек планируют перераспределить в ближайшие образовательные учреждения.

- Департамент образования знает о нехватке мест для первоклассников в школе №30. Родителям предложили близлежащие альтернативные варианты школ для зачисления детей в первый класс, также прорабатываем вопрос с транспортом, - поясняет директор департамента образования мэрии Омска Ольга Онищенко.

К слову, принимать заявления от родителей, чьи детки не проживают на закрепленной территории начнут уже завтра, 6 июля.

Отправить в первый класс родители смогут детей, которые достигли 6,5 лет без противопоказаний по состоянию здоровья. Главное, чтобы ребенку было не больше 8.