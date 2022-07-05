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Общество5 июля 2022 5:33

Болтал ногами и раскачивал ржавую сетку: ребенок в Омске восседал на карнизе третьего этажа

В Омске мальчик без присмотра родителей сидел на подоконнике высотки
Ольга ЦВЕТАТИЙ
За мальчиком никто не присматривал

За мальчиком никто не присматривал

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В одном из домов по улице 14-я Линия омичи заметили ребенка, который сидел на карнизе третьего этажа и болтал ногами вниз. Неравнодушные прохожие сняли это на видео и выложили в социальные сети, а в полицию и МЧС звонить не стали.

На кадрах видно, как от смертельной опасности мальчика сдерживает лишь ржавая проволока старой балконной сетки. Очевидцы отмечают, что видели у него соску которая улетела вниз, а значит его возраст совсем маленький. Девушки в комментариях поддержали мысль о том, что его туда посадили родители.

- Так сидеть он сам не смог бы. Там, похоже, стул стоит, - отметила автор.

Сотрудники омской прокуратуры уже начали проверку и ищут родителей малыша. В пресс-службе ведомства отметили, что в таких случая нужно в первую очередь звонить в полицию.

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