В Омске 50 дизайнеров со всей страны устроили грандиозный показ мод

Фото: Екатерина Морозова

Омске состоялся показ мод «Omsk Fashion Weekend», организатором которого традиционно выступает Омская арт-резиденция. Праздник ярких красок и креатива собрал 50 дизайнеров со всей страны. Юные дарования представили более 150 fashion-образов.

Зрители смогли насладиться гранд-дефиле регионального этапа XIII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Это зрелище по истине красочное за счет своеобразных костюмов и сочетаний стилей. Также в рамках мероприятия прошел профи-показ локальных и всероссийских брендов родом из Сибири. Специальным гостем стал председатель жюри, аналитик моды Андрей Аболенкин.

Фото: Екатерина Морозова

Корреспонденту «КП-Омск» удалось задать пару вопросов одной из участниц проекта, молодому дизайнеру Анастасии Зерновой.

Анастасия, с чего начался твой интерес к созданию одежды?

- Мне всегда было интересно творчество. Я очень любила рисовать, мне любопытно работать с разными творческими материалами. И в итоге, к своим 18 годам я поняла, что реализовать себя наиболее полно и интересно я хочу и могу в дизайне костюма.

Откуда берешь вдохновение и о чем думаешь когда создаешь?

- На самом деле, я часто задаюсь этим вопросом, когда берусь за разработку новой идеи. Я вдохновляюсь разными творческими людьми, людьми с которыми взаимодействую. О чем думаю когда создаю? Я думаю, что сейчас актуально, с чем мне хочется работать, что хочу попробовать выполнить. В данный момент мне интересна фактура, принт, вышивка. Очень много нюансов.

Когда создавала этот образ о чем думала?

Фото: Екатерина Морозова

- Я вдохновлялась стилем «Преппи» - это школьный стиль, который распространен среди элиты американской школы. За основу я брала юбку и бомбер, но переработала их. На бомбер я добавила яркой вышивки, а у юбки изменила конструкцию, она стала юбкой «тилт».

Чего не хватает Омску для продвижения молодых дизайнеров?

- Не хватает конкурсов, более масштабных мероприятий, взаимодействий с разными компаниями. Было бы здорово, если бы молодые специалисты чаще общались с профессионалами своего дела, чаще бы приглашали разных популярных дизайнеров.

Как думаешь, что будет в тренде осенью 2022?

- Ну, я пока не обладаю возможность делать громкие заявления о трендах, но мне кажется «Oversize» останется на плаву. Рубашки, худи никуда не уйдут.

Какой совет ты могла бы дать дизайнерам, которые пока не рискнули показать свои работы всему городу?

Фото: Екатерина Морозова

- Я бы посоветовала не бояться и действовать, не сомневаться в себе и постоянно пробовать что-то новое.

К слову, победу в конкурсе одержала другая участница - Вера Гончарова с коллекцией «Верность». Именно она отправилась в Москву в финал «Русского Силуэта».

Фото: Екатерина Морозова

Текст и фотоматериалы подготовила Екатерина Морозова.