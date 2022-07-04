В Большереченском зоопарке под Омском родился олененок

Пятнистый олененок. Фото: Большереченский зоопарк

В Большереченском зоопарке Омской области родился пятнистый олененок. Приятную новость об этом сообщили в официальной группе зоопарка во ВКонтакте.

- Друзья! Мы продолжаем вас радовать хорошими новостями! На этот раз пополнение в семействе маралов. Оленята рождаются в период с середины мая и до середины июля, — рассказывает пресс-секретарь Наталья Болотова.

Самка родила малыша в укромном месте, ведь так принято в природе. На видео заметно, что мама отдыхает, а вот любознательный детеныш осматривает местность, жует сухую траву и подтягивается. Омичи в комментариях отметили, что уже успели полюбоваться животными.

- Сегодня наблюдали за этими красотками, - поделилась Нина Перлова.