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Общество4 июля 2022 10:30

Омские единороссы закупили строительные материалы для жителей Донбасса

Гуманитарную помощь отправят уже на следующей неделе
Виктория КОВЕРНЕВА
Депутат Омского городского совета Сергей Грушичев.

Депутат Омского городского совета Сергей Грушичев.

Водопроводные трубы, рубероид, цемент и другие строительные материалы сегодня пополняют склад гуманитарной помощи жителям Донбасса. Организованная по инициативе «Единой России» акция должна помочь нуждающимся в восстановлении своего жилья.

Сегодня огромная территория освобожденных населенных пунктов постепенно возвращается к жизни. Помимо продуктов питания, одежды и бытовой техники, необходимы строительные материалы.

Как поясняют организаторы сборов, для восстановления домов и социальных объектов в больших объемах нужен цемент, кирпич, рубероид, трубы, а также инструменты и генераторы.

Акцию поддержали представители Законодательного собрания и Омского городского совета. Депутат Сергей Грушичев уже доставил в пункт сбора машину цемента.

– Если каждый из нас по мере своих сил и возможностей окажет помощь Донбассу, люди быстрее вернуться в свои дома. Призываю всех принять участие в акции! Я сегодня привез на пункт сбора гуманитарной помощи грузовую машину цемента. Возможно, эта машина с цементом кому-то поможет восстановить дом, подготовить его к предстоящей зиме, - пояснил народный избранник.

Сбор помощи ведется безостановочно, буквально каждый час подъезжает по две-три грузовые машины, пополняя гуманитарный запас. На следующей неделе груз отправится получателям на освобожденные территории Донбасса.

Ранее свою лепту ранее внесли депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань и победитель предварительного голосования Павел Корольков. Они привезли продукты питания и предметы личной гигиены.

Пункты приема гуманитарной помощи жителям Донбасса расположены по следующим адресам:

- ТЦ «Триумф» (ул. Березовского, 19; Бульвар Архитекторов, 22);

- ТЦ Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В);

- ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А);

- ТК «Первомайский» (ул. Заозерная, 11/1);

- Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9).

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