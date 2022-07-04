Омские единороссы закупили строительные материалы для жителей Донбасса

Депутат Омского городского совета Сергей Грушичев.

Водопроводные трубы, рубероид, цемент и другие строительные материалы сегодня пополняют склад гуманитарной помощи жителям Донбасса. Организованная по инициативе «Единой России» акция должна помочь нуждающимся в восстановлении своего жилья.

Сегодня огромная территория освобожденных населенных пунктов постепенно возвращается к жизни. Помимо продуктов питания, одежды и бытовой техники, необходимы строительные материалы.

Как поясняют организаторы сборов, для восстановления домов и социальных объектов в больших объемах нужен цемент, кирпич, рубероид, трубы, а также инструменты и генераторы.

Акцию поддержали представители Законодательного собрания и Омского городского совета. Депутат Сергей Грушичев уже доставил в пункт сбора машину цемента.

– Если каждый из нас по мере своих сил и возможностей окажет помощь Донбассу, люди быстрее вернуться в свои дома. Призываю всех принять участие в акции! Я сегодня привез на пункт сбора гуманитарной помощи грузовую машину цемента. Возможно, эта машина с цементом кому-то поможет восстановить дом, подготовить его к предстоящей зиме, - пояснил народный избранник.

Сбор помощи ведется безостановочно, буквально каждый час подъезжает по две-три грузовые машины, пополняя гуманитарный запас. На следующей неделе груз отправится получателям на освобожденные территории Донбасса.

Ранее свою лепту ранее внесли депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань и победитель предварительного голосования Павел Корольков. Они привезли продукты питания и предметы личной гигиены.

Пункты приема гуманитарной помощи жителям Донбасса расположены по следующим адресам:

- ТЦ «Триумф» (ул. Березовского, 19; Бульвар Архитекторов, 22);

- ТЦ Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В);

- ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А);

- ТК «Первомайский» (ул. Заозерная, 11/1);

- Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9).