В Ребровке под Омском на пожаре задохнулись два брата

Сгоревшее подсобное помещение. Фото: Следственный комитет Омской области

В селе Ребровка Омской области произошел пожар подсобного помещения для рабочих. Информацию об этом сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

Дым заметили соседи около трех часов дня. Они сразу вызвали пожарных спасателей. Во время тушения были обнаружены тела братьев 56-ти и 46-ти лет. Позже стало известно, что в бытовку их временно пустил пожить хозяин постройки.

Оба пострадавших отравились угарным газом и дымом. Перед пожаром родственники распивали спиртное. Пока следователи предполагают два варианта развития событий: пожар случился из-за не потушенной сигареты или неисправности электропроводки.

- По результатам проверки будет решён вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела, — отметили в ведомстве.