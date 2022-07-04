В Омске разгромили мемориал героям Великой Отечественной войны

Следователи выяснят кто разбил плитку мемориала. Фото: Стоп-кадр из видео

В поселке Николаевка Омской области кто-то повредил мемориал героям Великой Отечественной войны. Следователи областного СКР организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Действиям неизвестных лиц будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – отметили в пресс-службе следственного комитета.

Видео с последствиями вандализма появилось в группе «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте». Правда, автор поста утверждал, что всё случилось в поселке Лукьяновка и виновны в этом могут быть местные подростки.

«КП-Омск» связался с одним из комментаторов публикации Людмилой Петровой, которая подтвердила, что преступление произошло в Николаевке. Мнение о причастности несовершеннолетних многие тоже не поддержали. Местные жители отмечают, что камень там разбит уже год.

Возможно, ущерб нанес кто-то другой. Кто осквернил памятный мемориал следователи выяснят в ходе проверки.