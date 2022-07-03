В Омске реализацию проекта «Чистый воздух» продлили на 2 года

Омск входит в список городов, которые получат финансирование на улучшение экологической ситуации Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омске срок реализации проекта «Чистый воздух» продлили на два года. Об этом сообщил глава регионального минприроды Илья Лобов.

Дело в том, что необходимо время на поиск оборудования, попавшего под санкции. Также, частные предприятия должны изыскать собственные средства.

- В начале проекта «Чистый воздух» у нас планировалось 6 млрд, а сейчас 3 млрд. Эти деньги были на то, чтобы перевести ТГК с электрофильтров на гибридные. Частное предприятие попросило денег на перевод. Федеральная позиция — частные предприятия модернизируются за свой счет. А федеральные средства идут на те мероприятия, которые должны выполнять субъекты — в части коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Так вот, нам не урезали 6 млрд, а добавили 3 млрд рублей. А предприятие, которое попросило себе 6 млрд рублей у федерации, нашло возможность реализовать эти мероприятия за свой счет, и даже половину уже реализовали, - прокомментировал Илья Лобов.

Отметим, что наш город получит финансирование на улучшение экологической ситуации. За счет проекта в город приобрели 49 новых «газовых» автобусов, которые сейчас ходят по самым загазованным магистралям.