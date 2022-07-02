В Омской области прогнозируют холодный июль

Чтобы погреться этим летом омичам придется ехать в более теплые регионы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прохладный июль прогнозируют синоптики Гидрометцентра России в Омской области. По оценкам специалистов, температура воздуха в регионе ожидается холоднее, чем в среднестатистическом втором месяце лета.

- На большей части Сибирского федерального округа, на востоке Якутии, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе — средняя месячная температура около средних многолетних значений, в Омской и Новосибирской областях — на 1 градус ниже нормы, - поясняют синоптики.

Осадки на территории Омской области прогнозируются в пределах нормы - это 59 мм в месяц. Но на западе региона июль может быть засуха.