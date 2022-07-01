Мэр Омска Шелест во время командировки в Белоруссию посетил мемориальный комплекс в селе Борки

Фото: пресс-служба администрации города Омска

1 июля во время своего рабочего визита в Республику Беларусь мэр Омска Сергей Шелест вместе с делегацией почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Омичи посетили мемориальный комплекс в селе Борки, который вобрал в себя историю страшной смерти тысяч ни в чем не повинных людей - жителей сел и деревень Могилевской области.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Борки были дотла сожжены 15 июня 1942 года вместе с детьми, женщинами и стариками… В таком месте не ведут громких разговоров. Мемориал разделен на несколько частей: проходишь «улицами» с остатками домов: на обугленных стенах воспоминания чудом выживших сельчан.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Еще одну часть комплекса занимает скульптурная композиция, повествующая о том, как люди заживо сгорали в закрытых домах и сараях. Оглянешься и видишь мать, застывшую у пустой колыбели, - тоже негромко в своем Telegram-канале рассказал Сергей Николаевич. - Чуть дальше черный «колодец» — фашисты топили в колодцах маленьких детей для экономии патронов. Дети и взрослые, живущие под мирным небом, приносят сюда игрушки в память о тех, кто остался маленьким навсегда.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омский градоначальник пояснил, что на территории мемориального комплекса остро чувствуется горе, которое принесли нацисты на белорусскую землю, да и в целом в нашу общую страну, добавил он.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Здесь очень явственно понимаешь, что подобное не должно никогда повториться, - подытожил Шелест.