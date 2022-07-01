Активисты омского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Сахань и Павел Корольков поддержали сбор помощи Донбассу

В Омской области все так же продолжается сбор гуманитарной помощи жителям ЛДНР. Омичи несут макароны, крупы, консервы, сахар и соль, чай и кофе, хозтовары, средства гигиены и инструменты.

На этой неделе к ним присоединился комитет территориального общественного самоуправления «Заозёрный-4». По инициативе депутата омского Городского совета Дмитрия Саханя, здесь организовали акцию, собрали нужные продукты и товары и принесли в пункт сбора.

- В комитет ТОС Заозёрный-4 обратился с предложением депутат омского городского совета Сахань Дмитрий Анатольевич и предложил поучаствовать в благотворительном гуманитрном сборе продуктов для жителей Донбасса. Мы, в свою очередь, в кратчайшие сроки организовали сбор, проинформировали жителей в Whatsapp и Viber, объявление разместили, что ведётся такой сбор. Продукты собирали уже на базе комитета, а сегодня передали на пункт выдачи, - сообщила председатель КТОС «Заозерный-4» Анастасия Драчева.

Отметим, что этот сбор организовало омское региональное отделение партии «Единая Россия», всего в Омске работает пять точек. Сам народный избранник Дмитрий Сахань считает, что это гражданский долг - подставить попавшему в беду народу дружеское плечо.

- Мы сегодня общались с нашими врачами, которые вернулись из Луганска, они рассказали, что на самом деле, те продукты питания, те средства индивидуальной защиты, медикаменты - первоочередное, что сейчас необходимо нашему братскому народу Луганска. Мы сегодня с жителями округа собрались в одном из пунктов сбора, чтобы оказать помощь. Пользуясь случаем, призываю всех жителей города оказать помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, - пояснил Сахань.

Не остался в стороне и известный тележурналист Павел Корольков.

- Это уже не первая партия гуманитарного груза, который мы формируем, наши автоэшелоны регулярно отправляются на Донбасс. В том числе те люди, которые их туда сопровождают, которые в рабочих командировках там бывают, они своими глазами видят, что эта помощь очень востребована. Продукты питания, предметы личной гигиены и так далее, - заявил генеральный директор медиахолдинга «Слово» Павел Корольков.

Отправка этого груза намечена на 12 июля. Кроме Первомайского рынка пункты сбора гуманитарной помощи можно найти в гипермаркетах Триумф, Триумф вкуса, Комарова PLAZA и торговом центре Дачный.