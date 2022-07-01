Приехавшая в Омск зампред Виктория Абрамченко оценила оказанную помощью погорельцам положительно

Виктория Абрамченко разговаривает с погорельцами. Фото: Правительство Омской области

Заместитель председателя Правительства и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко вместе с губернатор региона Александром Бурковым встретились с называевскими погорельцами. Перед встречей они посетили место, где началось возгорание.

О том как развивалась ситуация рассказал руководитель регионального МЧС Владислав Колодинский. В тот день огнеборцам удалось отстоять более 2 тысяч домов.

Фото: Правительство Омской области

Губернатор региона Александр Бурков ранее отмечал, что погорельцам выделили единовременную материальную помощь общей суммой больше 29 млн рублей. В среднем, каждый пострадавший получил около 75 тысяч рублей. На восстановление жилья в региональном бюджете предусмотрено 360 млн рублей. Деньги получили уже 124 семьи — это порядка 267 млн рублей.

Вице-премьер отметила, что до наступления холодов всех пострадавших необходимо обеспечить жильем и помочь в восстановлении документов. Эта проблема — общая для всех регионов, пострадавших от пожаров.

- Хочу отметить удачный опыт Омской области в части разработки нормативной базы. В регионе предусматривается компенсация за утрату не только единственного жилья, - отметила Виктория Абрамченко.

Размер выплаты пострадавшим от пожаров рассчитывается по следующей формуле: для одиноко проживающих — 33 «квадрата», на семью из двух человек — 42 квадратных метра, для семьи из трех и более человек — по 18 «квадратов» на каждого.

Социальные выплаты получат люди, у которых на момент пожара было в собственности и другое жилье. Документы готовы на выплаты 53 гражданам и им уже начали перечислять деньги. Общая сумма выплат составит 38 млн рублей.

- Подчеркну, что мы не бросаем людей, у которых было второе жилье, — они тоже получают компенсации. Мы также приняли решение вернуть пострадавшим землю, на которой находились сгоревшие дома, — отметил Александр Бурков.

Фото: Правительство Омской области

Погорельцы из Называевска рассказали, что паспорта им восстановили в течение трёх дней — к 9 мая. СНИЛС гражданам выдавали в течение двух часов после обращения. Также в первые сутки людям оказывали психологическую помощь, оказывали бесплатные юридические консультации и собрали продуктовые наборы.