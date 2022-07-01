Главврач КМХЦ, единоросс Вадим Бережной: «Все приехавшие пациенты из Луганска иссечены осколками»

Еще почти два десятка омских медиков заявили о желании отправиться на Донбасс. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Тяжело ранен пулеметной очередью в спину, контужен прямым выстрелом в голову, чуть не осталась без ног от упавшего снаряда… Этот список людских историй с можно продолжать бесконечно. Кажется, это рассказы про далёкие «сороковые», но, увы. Это судьбы раненых пациентов из Луганска, которых доставили в Омск.

При поддержке партии «Единая Россия» пятеро омских медиков в июне улетели помогать своим луганским коллегам. Это были тяжелые дни и ночи. Не от того, что приходилось много работать, а от того, что пришлось увидеть там - по ту сторону мирной жизни.

Председателя партии «Единая Россия» Вадима Бережного в Омске многие знают как главврача КМХЦ. Высококлассный специалист, несмотря на свою большую профессиональную значимость на Родине, решил отправиться в Луганск, где его помощь нужнее.

Медицинская необходимость

Как оказалось, медик знает о происходящем не понаслышке. Его брат, тоже врач, уже давно трудится волонтером на территории проведения спецоперации. Вопрос стоял только в организации поездки.

- Мы получили поддержку в формировании единого коридора при прохождении через границу и транспортировки гуманитарной помощью. Нас встречали представители ростовского отделения партии «Единая Россия», которые сопровождали до госпитальных баз, - вспоминал о нелегком пути Бережной.

С собой взяли только предметы первой необходимости. Однако у главврача онкологического диспансера, хирурга-онколога Дмитрия Маркелова, который не мог остаться в стороне от поездки, этих вещей набралась целая сумка. Специальное оборудование, инструменты, медикаменты – все это стало большим подспорьем в луганском госпитале.

- Там ценно все. Не только вода и продукты, но даже бинты. Сейчас местным жителям так необходима наша поддержка, - объясняет хирург-онколог.

Бесстрашных омских медиков было пятеро. С Бережным и Маркеловым поехали заведующий хирургическим отделением КМХЦ Илья Зятьков, заведующий отделением гнойной остеологии КМХЦ Сергей Лысенко и заведующий травматологическим отделением КМХЦ Андрей Лифанов.

Последний даже не смог присутствовать на пресс-конференции с журналистами 1 июля. Как подчеркнули коллеги, по возвращении в Омск у него была намечена серьезная операция: на кону жизнь пациента.

Единый коллектив

По прибытии в Луганск у омских врачей было около полутора часов, чтобы адаптироваться. И сразу к операционному столу. Как рассказывает Сергей Лысенко, в сутки поступало до 170 пациентов, 90 из которых раненные. Работали нон-стоп. Лишь изредка удавалось «вздремнуть» между операциями. Медпомощь там не сравнится со здешней размеренной работой.

Туда приезжают медики со всей России. Новосибирск, Барнаул, Питер. Но доброжелательность местных специалистов создает атмосферу единого коллектива, не смотря на то, что многие только что познакомились.

Хорошим подспорьем и поддержкой не только врачей, но и пациентов служили детские рисунки на стенах больницы.

- На стенах висят картинки местных детей. Лет по 6-9 авторам. С надписью «Воины мы с вами». Это подбадривает и в тоже время удручает, что глаза этих маленьких невинных ребят видят весь этот ад, который там творится, - огорчается Вадим Бережной.

Луганские пациенты

- Это была гордость до скупых мужских слез, когда я увидел этих людей, - вспоминает Илья Зятьков.

Разновозрастные, но в основном молодежь. Как говорят военные, ранен, но не убит. Так и здесь. Даже самый тяжелый пациент, только придя в сознание, уже был готов ринуться в бой.

- Настолько у них пропитано все патриотизмом - вызывает огромное чувство уважения. Он только пришел в себя и уже спрашивает, когда я смогу пойти защищать свою родину, - рассказывает хирург Илья Зятьков.

Но вот чтобы встать на ноги многим потребуется ни один месяц. Все ранения требуют вмешательства нескольких специалистов. Бывало, возле операционного стола работали до семи хирургов.

- У нас такие вещи происходят, когда на скорой помощи привозят дорожную политравму. Но здесь совсем другой масштаб повреждения. Смотришь компьютерную томограмму и поражаешься каждый раз, куда эти осколки залетают, - делится впечатлениями Вадим Бережной. - Когда мы смотрели на консилиуме со специалистами кафедры травматологии и военно-полевой хирургии, все пришли к выводу, что это совершенно другие повреждения на таком протяжении кости. У нас, обычно, если кость сломала, то трещина, а здесь…полевой характер повреждения совсем другой. Мы такое видели раньше только в учебниках по военно-полевой хирургии.

Несравненна благодарность врачам от местных пациентов. Никаких капризов и претензий. Только теплые слова и уважительное отношение ко всему медперсоналу.

В Омск врачи привезли 17 пациентов. 11 из них не могли передвигаться. Четверо уже прооперированы, а одного завтра планируют поставить на ноги, ведь после хирургического вмешательства все наладилось.

- Уже четверых и 17 прооперировали. Все пациенты просят вернуть им осколки. И, я думаю, это будет серия волнующих кадров, ведь мы не знаем, что использует противник. Ведь все эти люди иссечены осколками. Есть там кассетные снаряды или нет – мы не можем предположить, мы не специалисты, - пояснил главврач КМХЦ.

Пока привезли только 17, но на достигнутом останавливаться врачи не собираются, ведь партия «Единая Россия» заручилась помогать в организации поездок на Донбасс. Уже нашлось два десятка медиков из Омской области, которые готовы отправиться на помощь коллегам.

А пока нужно поставить на ноги тех пациентов, кто уже здесь. Перед одной женщиной у команды омских медиков особые обязательства.

- Женщина умоляла взять с собой детей. Но мы не смогли. Зато обеспечили ей ежедневную видеосвязь с ними. Теперь мы просто обязаны поставить ее на ноги и поскорее отправить домой. Мы сделаем для нее все, что можем и даже больше, чтобы она скорее вернулась к детишкам, - заключил Бережной.