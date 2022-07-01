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Общество1 июля 2022 5:59

Омич насмерть забил приятеля за громкий кашель

Мужчина остался переночевать после застолья
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Омич сильно избил пострадавшего

Омич сильно избил пострадавшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске прокуратура Октябрьского округа поддержала государственное обвинение в отношении 32-летнего местного жителя. Уголовное дело на мужчину заведено за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Следствие установило, что в ночь на 5 марта фигурант дела находился в гостях у пострадавшего и его сожительницы в квартире по улице 8-ая Линия. Компания хорошо выпила и отправилась спать. Хозяин квартиры начал сильно кашлять во сне, что вызвало агрессию и раздражение его гостя. В итоге мужчина много раз ударил спящего и надавил коленом на грудь, после чего он скончался.

Свою вину омич признал полностью. Кроме того, тогда он уже отбывал наказание в виде ограничения свободы. Суд принял решение о 9 годах лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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