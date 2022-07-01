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Общество1 июля 2022 5:00

Поздравление с праздником работников морского и речного флота!

АО «Омский речной порт» живет и развивается, сохраняя добрые традиции поколений портовиков, справляясь с поставленными целями и задачами, чтобы обеспечить социально-трудовые гарантии своим работникам, оказывать посильную помощь ветеранам порта, продолжать
Источник:kp.ru
Генеральный директор АО «Омский речной порт» Сандулов Сергей Григорьевич

Генеральный директор АО «Омский речной порт» Сандулов Сергей Григорьевич

Дорогие коллеги, друзья, уважаемые ветераны и работники речного флота!

Богата история предприятий речного транспорта, труден и кропотлив повседневный труд работников, которые своим вкладом в общее дело ведут к процветанию и профессиональным успехам свои предприятия. Благодаря коллективам речников с их колоссальным потенциалом предприятия внутреннего водного транспорта достойно проявляют себя в сегодняшний день и в будущем, решают своевременно и качественно задачи на благо развития речного флота России.

От имени руководства АО «Омский речной порт», Совета директоров поздравляю всех с Днем работников морского и речного флота! И в наш профессиональный праздник желаю Вам счастья, здоровья, общих успехов и удачи на самых разных поприщах.

Примите самые наилучшие пожелания Вашим коллективам, ветеранам, их семьям крепкого здоровья, счастья и удачи во всем!

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