Поздравление с праздником работников морского и речного флота!

Генеральный директор АО «Омский речной порт» Сандулов Сергей Григорьевич

Дорогие коллеги, друзья, уважаемые ветераны и работники речного флота!

Богата история предприятий речного транспорта, труден и кропотлив повседневный труд работников, которые своим вкладом в общее дело ведут к процветанию и профессиональным успехам свои предприятия. Благодаря коллективам речников с их колоссальным потенциалом предприятия внутреннего водного транспорта достойно проявляют себя в сегодняшний день и в будущем, решают своевременно и качественно задачи на благо развития речного флота России.

От имени руководства АО «Омский речной порт», Совета директоров поздравляю всех с Днем работников морского и речного флота! И в наш профессиональный праздник желаю Вам счастья, здоровья, общих успехов и удачи на самых разных поприщах.

Примите самые наилучшие пожелания Вашим коллективам, ветеранам, их семьям крепкого здоровья, счастья и удачи во всем!