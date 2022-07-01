В Омской области единороссы помогают с тестированием пилотного приложения «Заступник» для детей

В Омской области приступили к тестированию пилотного приложения «Заступник». Эффективность этой платформы представители омского отделения партии «Единая Россия» Инна Гомолко и Юрий Иванищев обсуждают с родителями, волонтёрами и членами поисковых отрядов. Все рекомендации по его улучшению, навигации и повышению эффективности, они передают разработчикам.

При возникновении чрезвычайной ситуации ребёнок сможет позвать на помощь, всего лишь нажав «тревожную кнопку» в телефоне. Уведомление получат родители и все службы экстренного реагирования – это Росгвардия, МЧС и волонтёры в ту же минуту. Стоит отметить, что приложение поможет и предотвратить возникновение ЧП. Согласно статистике, только за прошлый год более 1000 детей в Омске пострадало при разных обстоятельствах.

Сейчас приложение уже дорабатывают по собранным воедино рекомендациям, при этом его обновление будет продолжаться. «Заступник» уже доступен на платформе IOS. К концу лета приложение заработает на Android.

- Важно, чтобы омичи понимали, что дети – это наша общая ответственность. И жители города заинтересованы в использовании такого приложения, они активно участвуют вместе с волонтёрами и спасателями в обсуждениях по улучшению платформы. Именно после такой совместной работы, мы сможем полноценно запустить приложение «Заступник» на территории всего нашего региона, который стал пилотным в его использовании, - отмечает Инна Гомолко.

Напомним, депутат Омского городского Совета Инна Гомолко и победитель предварительного голосования «Единой России» Юрий Иванищев были выбраны официальными представителями приложения «Заступник» в Омске.