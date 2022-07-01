Омский НПЗ запустил новый учебный курс в «Экошколе для современных медиа»

При поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти» и ГК «Титан» в регионе стартовал второй поток обучения в «Экошколе для современных медиа». Заявки на участие в проекте подали 25 журналистов и блогеров. В течение двух месяцев они будут повышать компетенции в сфере охраны окружающей среды. На лекциях и семинарах образовательного проекта слушатели экошколы познакомятся с лучшими экологическими практиками, в числе которых технологии масштабной экологической модернизации ОНПЗ. Полученные знания журналисты смогут успешно применить при освещении вопросов экологии региона.

На первом занятии участники экошколы обсудили реализацию национального проекта «Экология» в регионе. Перед слушателями выступил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Он подробно остановился на актуальных задачах, стоящих перед омскими предприятиями в вопросах снижения экологического воздействия на окружающую среду в городе. В этом плане природоохранные проекты Омского НПЗ служат примером для омской промышленности. Предприятие реализует масштабную экологическую модернизацию производства. Девять природоохранных проектов ОНПЗ вошли в комплексный план федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

- Омский НПЗ одним из первых подписал соглашение об экологическом партнерстве с региональным минприроды и успешно реализует комплексный план «Чистого воздуха». Предприятие — образец информационной открытости и экологически ответственного отношения к делу. Такой подход к охране окружающей среды действительно заслуживает внимания со стороны всех промышленных предприятий региона, — сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.