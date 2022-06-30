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Общество29 июня 2022 22:00

Благодаря Омскому НПЗ, начинающие музыканты записали народные композиции на современной студии

Омский НПЗ оснастил студию звукозаписи на площадке молодежного пространства «Место 8.20» современным оборудованием
Наталья ВИРКУНЕН

Омский НПЗ оснастил студию звукозаписи на площадке молодежного пространства «Место 8.20» современным оборудованием. Здесь был реализован проект «Место Звука». Благодаря проекту молодые люди, реализуют свои музыкальные и литературные проекты, которые впоследствии, будут популяризировать культурное достояние России, в новой и современной студии. С помощью ОНПЗ здесь появились новые колонки и мониторы, а также музыкальное оборудование — пюпитр и специальная ширма для записи хорового пения или совместного исполнения нескольких музыкантов. «Место Звука» – это проект грантового конкурса ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Таким образом, команда «Места 8.20» доносит до молодого поколения важность сохранения культурного наследия. Одна из главных задач проекта, реализованного совместно с ОНПЗ, показать, что народное творчество не устаревает.

- Мы считаем, что помочь в развитии этого интереса к народному искусству, а так же общего кругозора и уровня культуры молодым людям сможет русский народный фольклор. На протяжении года в нашем молодежном пространстве реализуются различные музыкальные и звуковые проекты по данной тематике. Благодаря Омскому НПЗ в них уже приняло участие более 50-ти амбициозных молодых музыкантов, которые записали 20 композиций, — поделилась Валерия Лесик, руководитель проекта «Место звука».

Записаться в студии может любой желающий, предварительно обсудив все детали с организаторами «Места Звука». Результат взаимодействия ОНПЗ и «Места 8.20» вы сможете увидеть в социальных сетях. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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