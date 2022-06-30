В Большереченском зоопарке под Омском родились трое тигрят

Посмотреть на тигрят омичи смогут через месяц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Большереченском зоопарке у тигров Азы и Графа снова пополнение. Родителями пара стала в пятый раз. Трое малышей родились месяц назад. Приятную новость сообщили в официальной группе зоопарка во ВКонтакте.
- Мама Аза их очень оберегает,следит, чтобы малыши находились вдалеке от взглядов посетителей. малыши чудесные, — рассказывает пресс-секретарь Наталья Болотова.
Все это время тигрица прятала своих детенышей от посторонних и только сейчас они стали выходить в вольер. Тигрята питаются молоком мамы и всё время проводят рядом с ней.
В зоопарке отмечают, что посетители смогут увидеть новорожденных через месяц. Когда малышам исполнится 2,5 месяца, им поставят первые прививки. После определения пола тигрят будут рассматривать предложения об обмене их в другие зоопарки.