148 омских выпускников не согласились с результатами единого госэкзамена

За несколькими школьниками наблюдают и педагоги, и камеры. Фото: Мария ЛЕНЦ

В омском Министерстве образования сообщили, что по итогам ЕГЭ омские школьники подали 148 апелляций о несогласии с выставленными баллами. Об этом сообщает НГС55. Больше всего апелляций было рассмотрено по математике: 71 омский школьник не согласился с баллами.35 выпускников не были удовлетворены полученной оценкой по русскому языку, 23 ученика хотели бы получить больше баллов по литературе, 14 - по химии, 2 - по географии и 2 - по обществознанию. Единственная апелляция зафиксирована по английскому языку.

Из всех заявлений так называемая конфликтная комиссия согласилась только с доводами восьми возмущенных школьников по русскому языку и 9 - по математике.

Кроме того, выпускники несколько раз пытались разобраться в ситуации с ужесточенными, на их взгляд, требованиями к дисциплине и соблюдению порядка. Напоним, что нарушителей ловили при нарушили порядок во время экзаменов по русскому языку, обществознанию и английскому языку.

В минобре при этом высказались, что с каждым годом школьников со смартфонами в классах ЕГЭ становится меньше.