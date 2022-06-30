Смертельная оплошность: в Омске мужчина по ошибке забил знакомого до смерти и почти полгода скрывал его труп в своем же погребе

Фото: пресс-служба СК РФ по Омской области.

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 39-летнему омичу. Как выяснило следствие, в конце ноября прошлого года компания собутыльников гуляла в одном из частных домов. В какой-то момент обвиняемый под парами спирта заподозрил одного из собравшихся за столом в краже мобильного телефона и начал жестоко избивать. По свидетельствам очевидцев, бил не только кулаками, но и стулом - по голове и груди. Увлекся так, что не заметил, как знакомый испустил дух.

- Ранее судимый житель Омска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщили в надзорном органе.

От сильных ожесточенных ударов потерпевший скончался на месте происшествия, причем следствие подчеркивает, что с момента начала избиения до кончины прошло «непродолжительное время» - оказалось достаточно нескольких минут. Когда взбесившийся фигурант и его собутыльники поняли в чем дело, факт смерти потерпевшего было решено скрыть.

Еще теплый труп собутыльники обвернули простыней, обмотали скотчем и закопали в погребе в сарае на придомовой территории. Всем в округе приятели напели, мол, ушел домой пьяный, где-то потерялся по дороге.

- В последующем было установлено, что к потере мобильного телефона потерпевший не был причастен, - заверили следователи.

Как удалось раскрыть вопиющее преступление - следователи не сообщают. Известно только, что труп 48-летнего убитого нашли под сараем пять с лишним месяцев спустя. Все это время его палач буквально топтался по костям, пил, ели и укладывался спать, зная о страшном тайнике в своем же дворе.

Теперь омича, совершившего зверское убийство, ждет суд и, скорее всего, суровое наказание. Статья 114 УК РФ предусматривает до 15-ти лет тюрьмы. Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд Омска. Сейчас обвиняемый - под стражей. Свою вину он уже полностью признал.