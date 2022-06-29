Представитель «Единой России» подарил медикам граффити

Нанесение изображения организовали «Молодая Гвардия Единой России» и победитель предварительного голосования «Единой России» Алексей Половников по 14 округу. Автором граффити стал известный омский художник Дмитрий Трайп.

С просьбой о граффити к партии обратились представители больницы, когда Алексей Половников поздравлял медиков с профессиональным праздником 19 июня. Тогда медработникам были вручены букеты, а у здания появилась цветочная клумба.

- Я очень рад, что, обсудив возможность оформления хирургического корпуса клинической больницы №3 мы смогли незамедлительно приступить к действию. В итоге, благодаря таланту нашего известного художника Дмитрия Трайп теперь всех посетителей больницы встречает изображение медицинского работника, который держит сердце. Уверен, что как для работников больницы, так и для её посетителей это станет не просто символом тепла, и доброты, но и надежды, спокойствия, мира и глубокого признания наших врачей, - отметил Алексей Половников.

За оформление изображения Алексея Половникова поблагодарила главный врач городской детской клинической больницы №3 Людмила Безрукова:

- Мы очень благодарны за оформление хирургического корпуса, на стену которого нанесено замечательное граффити. Изображение медицинского работника, бережно держащего в руках сердце, символизирует милосердие, тепло и доброту. Спасибо, что наше здание украшают такими замечательными рисунками!

Напомним, что при содействии партии «Единая Россия» этим летом нанесено ещё одно граффити – изображение известного омского врача Валентины Бисяриной на стене городской детской клинической больницы № 2 в рамках проекта «Омск – это мы».