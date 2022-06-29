В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за затяжного ливня

В ночь синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 м/с и выше. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за затяжного ливня омские синоптики объявили штормовое предупреждение. О непогоде сообщает Обь-Иртышское управление.

- Ночью 30 июня ожидается затяжной ливень и сильный ветер порывами 25 м/с и более. В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, - уточняют специалисты.

В случае возникновения ЧП омичам следует обращаться в оперативную дежурную смену по экстренным телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00.

Напомним, осадки в Омской области прекратятся только в пятницу, 1 июля. Завтра влажность в регионе сохранится. Местами будет идти сильный дождь. Температура днем не поднимется выше + 20°C. На ближайшие три дня ожидается северо-западный, а значит очень холодный ветер.