Нажились на доверии: В Омске мошенники обманули любителей теплоходных туров

От мошенничества пострадали четыре омича Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске мошенники продолжают обманывать доверчивых омичей. В этот раз махинация состояла в предложении о покупке тура на теплоходе маршрутом Омск-Большеречье. Об этом написали в пресс-службе речного порта.

—Туристам предлагают купить тур до Большеречья, а билеты якобы они должны забрать на кассах перед отправлением, — написали в компании.

От хитрой схемы пострадали четыре человека. Первые случаи произошли на прошлой неделе, омичи выложили за несуществующие турпутевки около 9 тысяч рублей.

Как отметили сотрудники порта, обманутые пассажиры утверждают, что услуги им предоставляло турагентство ОмскТУР. Однако, оно не имеет никакого отношения к произошедшему.

- Раньше действительно были продажи теплоходных туров в Большеречье, но после того как речной порт изменил условия бронирования билетов мы перестали заниматься этим направлением. У нас не было конфликтных ситуаций по этому поводу. Также, в нашей компании не осуществляется прием наличными и картой, - рассказали Комсомольской правде в «ОмскТуре».

В турагенстве также отметили, что разбираться с этим инцидентом будет директор компании.