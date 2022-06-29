«Единая Россия» открыла в Омске новые пункты сбора гуманитарной помощи Донбассу

На базе пяти торговых комплексов в Омске теперь будут собирать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Новые пункты открыты партией «Единая Россия».

Омичи смогут принести макаронные изделия, консервы, крупы, муку, сахар, воду, а также средства гигиены по следующим адресам:

- ТК «Триумф» (по двум адресам: ул. Березовского, 19 и Бульвар Архитекторов, 22);

- Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В);

- ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А);

- ТК «Первомайский» (ул. Заозерная, 11/1).

Волонтеры будут работать на точка с 10.00 до 18.00.

- В «Триумфе» на улице Березовского пункт работает возле касс, которые расположены в левом крыле здания, в Komarova Plaza – у выхода со стороны Бульвара Архитекторов. В ТК «Первомайский» волонтёры партии и баннер, сообщающий о сбое помощи, работают у выхода в блоке №1, - уточняют организаторы.

К акции в очередной раз присоединился депутат Омского городского Совета Дмитрий Лицкевич. Он поддержал расширение волонтерского движения.

Депутат Омского городского Совета Дмитрий Лицкевич.

- Невозможно оставаться в стороне и быть равнодушными к тем людям, кто оказался в такой ситуации. Сегодня любая помощь будет очень важна и нужна. Предметы первой необходимости, продукты. Все это сейчас жизненно необходимо жителям Донбасса. Мы будем помогать, пока в этом есть необходимость. Наша задача - подставить в трудную минуту дружественное плечо, - сказал Лицкевич.

Напомним, сбор гуманитарной помощи для жителей из ЛДНР работает в региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9).

К слову, при поддержке единороссов из Омской области уже отправлено более 100 тонн гуманитарной помощи. Партия совместно с правительством Омской области и администрацией города оказывает регулярную поддержку жителям Донбасса, которые сейчас находятся в пунктах временного содержания в гостинице «Иртыш» и в санатории «Коммунальник».