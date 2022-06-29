Ночью под Омском 17-летний водитель «Приоры» насмерть сбил пенсионера

Фото: УМВД России по Омской области

Смертельное ДТП произошло около 3 ночи в Русской Поляне. На месте происшествия работали медики и полиция.

Под колесами «Приоры», управляемой 17-летним водителем, погиб 70-летний мужчина. Помочь пострадавшему медики не смогли, он скончался в карете скорой.

- Юноша, двигаясь по переулку Ступникова в районе дома № 38 допустил наезд на пешехода, идущего по краю проезжей части на встречу движущейся машине, - пояснили детали в УМВД России по Омской области.

Сейчас на парня составлен административный протокол за управление автомобилем без прав. В остальных деталях ДТП будут разбираться следователи.