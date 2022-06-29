Единоросс Александр Артемов предложил расширить список льготников в омском регионе на догазификацию

28 июня в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел круглый стол о реализации программы догазификации в регионе при участии представителей крупных снабжающих организаций региона. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик, представители городской омской администрации, министерства труда и социального развития Омской области, депутаты омского городского Совета обсудили планы подключения к газу населения региона.

Кому подведут газ

В Омской области под догазификацию попадают 26 тысяч домовладений. Сегодня от жителей региона принято более 11 тысяч заявок на бесплатное подведение газа до участка, заключено свыше 3700 договоров, 517 домовладений газ получили.

- Участвовать в программе могут собственники индивидуальных жилых домов при наличии оформленных правоустанавливающих документов, - отметил Евгений Еловик. – Еще одно важное условие – газ должен использоваться в личных, некоммерческих целях. Многоквартирные дома в догазификации не участвуют. Но если у вас дом блокированной застройки, вам проведут газ бесплатно. Такие дома имеют общую боковую стену, количество блоков в них не превышает 10, а этажность – трех, каждый блок имеет отдельный вход. В регистрационных документах дом должен быть оформлен как индивидуальное жилое строительство. Если в выписке ЕГРН дом блокированной жилой застройки записан как квартира, необходимо оперативно внести соответствующие изменения в документах. Только после этого подавать заявку на догазификацию.

Нюансов много. Так, садовые товарищества, расположенные в газифицированных населенных пунктах, также попадают под программу догазификации. Но газ проведут бесплатно только до границ товарищества. Дальше, по территории товарищества, газопровод нужно тянуть за счет собственников.

О компенсациях

Губернатор Омской области Александр Бурков в феврале 2022 года подписал Распоряжение о выделении 250 млн рублей на компенсацию расходов на работы внутри земельного участка и покупку газового оборудования. Под действие программы попадает ряд льготников, которым возместят от 50 до 90 тысяч рублей затраченных расходов. Окончательная сумма зависит от среднедушевого дохода семьи и рассчитывается в индивидуальном порядке.

- На компенсацию могут рассчитывать 10 категорий омичей. Это участники ВОВ, инвалиды ВОВ, вдовы инвалидов и участников ВОВ, труженики тыла и узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны труда, бюджетники и работники сельскохозяйственной отрасли, - рассказал начальник отдела общих социальных выплат министерства труда и социального развития Омской области Олег Крутов.

По итогам круглого стола депутатом Законодательного Собрания, координатором Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Александром Артемовым принято решение обратиться к губернатору Омской области с предложением о расширении категорий льготников, которые могут получить компенсацию на работы по догазификации внутри участка.

Справка по региону

В апреле 2021 года Президент Владимир Путин поручил бесплатно подвести газ к земельным участкам с домовладениями в газифицированных населенных пунктах. В сентябре вышло постановление Правительства РФ № 1547, устанавливающее новые Правила подключения к газораспределительным сетям.

Под догазификацию попадают домовладения, которые расположены в уже газифицированном населенном пункте. Газ подводят до границ участка бесплатно, а работы внутри — проектирование, строительство газопровода и приобретение газового оборудования — выполняются за счет владельца дома.

Сейчас в Омской области пять независимых газораспределительных организаций, обязанных осуществлять работы по ускоренному подключению домовладений в рамках догазификации: АО «Омскоблгаз», АО «Омскгазстройэксплуатация», АО «Омскгоргаз», ООО «Межоблгаз», ООО «Омскгазсеть».