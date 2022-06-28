Здание винокуренного завода в Омске пока остается под охраной государства

Фото: министерство культуры Омской области

«Дрожже–винокуренный завод А.Ф. Поклевского–Козелл» 1897 года постройки пока остается в статусе выявленного объекта культурного наследия и охраняется законом. Об этом сообщил региональный минкульт.

Специалисты ведомства усомнились в объективности экспертизы, представленной ООО «Дромасс», которое заказало оценку здания у ООО НПЦ «Сибирская Скифия» Дима Абдулгужина.

Напомним, тогда эксперт оценил износ здания в 70% и подчеркнул, что оно не подлежит восстановлению. Поэтому исторический объект рубежа 19-20 веков можно попросту снести.

Важно подчеркнуть, что здание винокуренного завода имеет адрес: улица 6-ая Северная, 1 и располагается между парком «Зеленый остров» и элитным микрорайоном «Серебряный берег».

-Министерство культуры Омской области не согласилось с данным выводом и направило заказчику экспертизы все замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, для проведения повторной экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

Остается надеяться, что история земли Сибирской не канет в лету и специалистам минкульта удастся отстоять кирпичное здание.

Кстати, завод связан с фамилией Поклевского-Козелл. Сам А.Ф. Поклевский–Козел был владельцем крупного винного производства именно на месте будущего дрожжевого завода, в Ржевской слободке Кадышей, за городом, на будущей ул. 6-й Северной. Этот объект был обозначен на карте Омска еще в 1879 году. А фамилия Поклевских-Козелл, крупнейших винозаводчиков и владельцев пароходства, известна по всей Сибири и особенно в Тюмени