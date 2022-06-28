Врач-единоросс Дмитрий Маркелов дал первое интервью после возвращения из Донбасса

28 июня представитель партии «Единая Россия» Дмитрий Маркелов прибыл в Омск из Луганска. Вместе с ним в город вернулись секретарь регионального отделения партии, главный врач «Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Омской области» Вадим Бережной и хирурги КМХЦ Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков.

Об эмоциях, пережитых в Донбассе

- Вся поездка оставила достаточно смешанные чувства: чувство определенного переживания, потому что мы видели очень много боли, много страданий, но мы знали, что помогаем людям и то, что мы их сюда забрали — это для людей, конечно же, спасение. Переполняют эмоции, я не могу сказать, что они ярко положительные, невозможно словами описать, что в душе происходит. Важно было съездить чтобы понять, что там происходит и чем нужно помогать территории Луганска. Главное сейчас эту работу не прекратить и продолжать, - уверен Дмитрий Маркелов.

О слаженном коллективе госпиталя в Луганске

- Встречали нас хорошо, мы в первый же день встали к операционным столам, работали, там слаженный коллектив, там люди-герои, которые день и ночь бессменно, беспрестанно работают, постоянно, ежедневно, у них нет ни выходных, ни отпусков, у них нет ничего, они сейчас только выполняют свой профессиональный долг, спасая людей, помогая тем, кому это необходимо. Мы тоже работали как все, встали плечом к плечу, с теми людьми, которые там работают, это достаточно комфортно, там все как один большой слаженный механизм, большая больница, каждая служба мгновенно реагирует на поступление пациентов, большие поступления пациентов. Мы просто пришли, встали в строй и были частью коллектива все те дни, что там находились. Графика определенного не было, мы жили прямо в больнице, не выходили из нее, постоянно находились на рабочем месте, короткий сон, подъем в любой момент и опять продолжение работы, - сообщил доктор.

О пациентах

- Пациенты благодарны, но пациенты, как правило, были тяжелые, и не со многими пациентами можно было поговорить. Мы в основном были в операционной, в том месте, где с пациентами не разговаривают, а просто выполняют свой профессиональный долг.