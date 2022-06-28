Студенты и преподаватели Омского госуниверситета выступили против политики нового ректора

Фото: официальная группа вуза во Вконтакте

Несмотря на то, что многие известные омские журналисты не имеют профильного образования, остаться в стороне не смогло ни одно издание. В единственном в Омске вузе, где профессионально готовят акул пера, происходит что-то странное.

Новостью дня стало обращение коллектива Исторического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского к губернатору Омской области Александру Буркову и в Минобрнауки РФ.

А дело всё в том, что на кону объединение нескольких факультетов в один. Вопрос, как сообщают авторы письма, будет решаться на Ученом совете 1 июля.

Резко против высказались историки, которых хотят объединить с факультетом теологии, философии и мировых культур. Но это еще не все. В это «эпохальное» объединение должна войти кафедра физкультуры.

Поговаривают, что стоит вопрос слияния Факультета филологии и медиакоммуникаций с инязом. Психологов хотят присоединить к экономистам, а математиков к Факультету компьютерных наук. По мнению «бастующих», это может привести к снижению привлекательности вуза для абитуриентов. Примером служит объединение Факультета международного бизнеса, который когда-то считался престижнейшим в вузе, с Факультетом экономики.

Реформы нового и.о. ректора Сергея Замятина, который приступил к руководству вузом в начале декабря 2021 года, оказались многим не по душе. Как сообщают источники «КП-Омск», некоторые сотрудники уже написали заявление об увольнении. Но самые стойкие всё-таки хотят силой слова достучаться до верхушки, чтобы один из престижнейших университетов города не превратился в бесперспективное училище.

Редакция «КП-Омск» приводит мнение лишь одной стороны. За позицией руководящего состава мы обратились в пресс-центр вуза.