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Общество28 июня 2022 4:10

Омские врачи-единороссы на боевых вертолётах вывезли 17 пациентов из Луганска

Всех прибывших больных будут лечить в КМХЦ
Виктория КОВЕРНЕВА

Вечером 27 июня в Луганске омские врачи погрузили пациентов в боевые вертолёты Ми-8 и полетели в Ростов. Здесь их ждал ИЛ-76, который доставил пассажиров в Омск с пересадкой в Екатеринбурге.

Борт с 17-ю ранеными прибыл в Омск ранним утром 28 июня.Вместе ними в город вернулись секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», главный врач «Клинического медико-хирургического центра министерства здравоохранения Омской области» Вадим Бережной, главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов и врачи КМХЦ Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков.

На летной площадке делегацию встречали кареты скорой помощи. Из 17 доставленных пациентов - 11 не могут передвигаться. Все прибывшие будут проходить лечение в КМХЦ.

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