По северной промзоне Омска проплыло ярко-желтое облако

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»

«Радуйтесь, хоть что-то красочное в вашей жизни», - комментируют яркое видео пользователи соцсетей. В группе «Инцидент Омск» 27 июня появились кадры, на которых запечатлено ярко-желтое облако над промышленной установкой.

Вероятно, это выброс какого-то вещества. Комментаторы предполагают, что это может быть сера. Многих омичей возмутило, что воздух в городе был вновь испорчен, причем очень видимо.

- Хлоротерапия. Дышите глубже, - шутит Клара Карловна.

В региональном минприроды «КП-Омск» подчеркнули, что видео в соцсетях, на самом деле, появилось 6 июня. Но и о подробностях инцидента, произошедшем на одном из крупнейших предприятий Омска, они рассказать не смогут.

- По данным Управления МЧС по Омской области, ранее информации об этом происшествии не поступало. Данное предприятие является федеральным объектом, следовательно, данный вопрос в компетенции Сибирского межрегионального отделения Росприроднадзора, - уточнили в ведомстве.