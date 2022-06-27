В Омске застройщик-банкрот спустя три года возобновил строительство жилого дома

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На минувшей неделе прокуратура Центрального района Омска вынесла представление в адрес конкурсного управляющего компании застройщика, который в прошлом году был признан банкротом. Напомним, что речь идет о решении Арбитражного суда Омской области от 26 октября 2021 года, когда ЖСК «Статус» признано несостоятельным (банкротом), назначен конкурсный управляющий. В 2017 году руководство компании попадало в поле зрения надзорных органов, потому что незаконно привлекало деньги пайщиков.

- Как показала проверка, проведенная в феврале 2016 года, данный кооператив не исполняет функции застройщика, поскольку в установленном порядке не получил соответствующую разрешительную документацию. Несмотря на это, при осуществлении инвестирования строительства домов незаконно привлекаются денежные средства граждан, – пояснили в облпрокуратуре.

Тогда же, благодаря продолжительной работе сотрудников прокуратуры был все же введён в эксплуатацию 139-квартирный дом на улице Успешная, 3/1. Строители должны были сдать дом еще три года назад. По инициативе прокуратуры следователем было заведено и пока ещё расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в связи с нецелевым расходованием ЖСК «Статус» денежных средств граждан – участников строительства.

Казалось бы, все прозаично. Грандиозные планы - сбор денег - нецелевое расходование - банкротство - тюрьма... В этой цепочке, как ни странно, нашлось место для возобновления строительных работ. Об этом стало известно опять-таки в ходе прокурорской проверки Центрального административного округа по соблюдению требований законодательства о долевом жилищном строительстве в деятельности ЖСК «Статус».

- Прокуратурой Центрального административного округа города Омска проведена проверка соблюдения требований законодательства о долевом жилищном строительстве в деятельности ЖСК «Статус», осуществлявшего строительство проблемного дома № 2 по ул. Завертяева – ул. Успешная в ЦАО Омска.Строительная готовность дома составляет 20%. С 2017 года работы на объекте не ведутся, с 2019 года объект законсервирован ЖСК «Статус». По результатам проверки принято решение об активизации деятельности по завершению строительства объекта. В связи с этим конкурсному управляющему объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома по улице Успешная-Завертяева в Омске, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Вопрос о завершении строительства указанного дома находится на особом контроле в прокуратуре округа. А, значит, у пайщиков и дольщиков снова появилась надежда получить свое жилье.